بغداد وأربيل تواجهان مشكلة الفراغات الأمنية بعد هجوم لداعش

2021/12/04 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ اندفع‭ ‬الى‭ ‬السطح‭ ‬بقوة‭ ‬الملف‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل ‭ ‬مجددا‭ ‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬ملحة‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الثغرات‭ ‬والفجوات‭ ‬التي‭ ‬تستغلها‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭ ‬تنسيق‭ ‬واضح‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬وقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬محافظات‭ ‬نينوى‭ ‬وديالى‭ ‬وكركوك‭.‬،‭ ‬فقد‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح،‭ […]

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