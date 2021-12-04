الفجوات الأمنية..مَن يسدها؟

2021/12/04 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام انهالت‭ ‬الدعوات‭ ‬والتصريحات‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل ‭ ‬على‭ ‬حين‭ ‬غرة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬لسد‭ ‬الثغرات‭ ‬التي‭ ‬تسلل‭ ‬منها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وهاجم‭ ‬قرية‭ ‬جنوبي‭ ‬أربيل‭ ‬وأوقع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬البيشمركة‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬انتهت‭ ‬عمليات‭ ‬تحرير‭ ‬المدن‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬ الفجوات‭ ‬الأمنية‭ ‬مقصود‭ ‬بها‭ ‬الفراغات‭ ‬التي‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬التغطية‭ ‬العسكرية‭ […]

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