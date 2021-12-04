وزير الخارجية المصري لـ (الزمان):تصريحات أثيوبيا الرافضة للاتفاق الملزم استهلاك محلي

2021/12/04 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬أثيوبيا‭ ‬برفضها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ملزم‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬أكد‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬التصريحات‭ ‬الإثيوبية‭ ‬هي‭ ‬للاستهلاك‭ ‬المحلي‭ ‬ومحاولة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬النظام‭ ‬الأثيوبي‭ ‬لكسب‭ ‬شعبية‭ ‬لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬معارضيه،‭ ‬وأبدى‭ ‬شكري‭ ‬استعداد‭ ‬مصر‭ […]

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