2021/12/04 | 00:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jmiAJiU3qr8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حريق في مارينا مول في شارع الزهور وسط محافظة النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حريق في مارينا مول في شارع الزهور وسط محافظة النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).