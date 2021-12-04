2021/12/04 | 00:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وفرنسا.

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