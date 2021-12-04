سوريا تهزم تونس بهدفين نظيفين في كأس العرب

2021/12/04 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق المنتخب السوري فوزاً مثيراً على نظيره التونسي، بنتيجة 2-0 مساء اليوم الجمعة، في ملعب البيت بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس العرب التي تستضيفها قطر حاليا.سجل هدفي سوريا أوليفر قسكو في الدقيقة 4 ومحمد العنز في الدقيقة 47.منتخب سوريا حصد أول ثلاث نقاط، بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الأمارات 2-1 ليتساوي مع المنتخب التونسي، الذي فاز في مباراته الأولى أمام موريتانيا 5-1.

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