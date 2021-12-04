فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً في مجمع تجاري بالنجف

2021/12/04 | 00:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تكافح فرق الدفاع المدني، مساء الجمعة، حريقاً "هائلاً" في مجمع مارينا التجاري بمحافظة النجف.

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وقالت مديرية الدفاع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 كانون الأول 2021)، إن "حريقا اندلع داخل مجمع مارينا مول في النجف الاشرف، حي الزهراء".

وأضافت، أن "فرق الأطفاء تحاصر النيران وتمنع امتدادها للمحلات المجاوره بمشاركه خمسه فرق إطفاء بقياده مدير دفاع مدني النجف الاشرف العميد الحقوقي رشيد ثابت رشيد".

وأكدت "تشكيل لجنة تحقيقه لمعرفه أسباب".

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