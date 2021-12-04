اندلاع حريق في مول تجاري وسط النجف (فيديو)

2021/12/04 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، السيطرة على حريق اندلع في مول تجاري بمحافظة النجف.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (3 كانون الاول 2021)، ان "حادث حريق اندلع داخل مول ضمن مركز المحافظة مكون من طابقين"، مبينا ان "الحريق اندلع بالطابق الاول يحتوي على مواد منزلية".

وأضاف البيان، أن "سقف المول مكون من مادة (السندويج بنل)"، مؤكدا انه "تمت السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني وعمليات تبريد حاليا دون خسائر بشرية".

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