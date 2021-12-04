قائد عمليات البصرة يعلن عن نصب كاميرات مراقبة شمالي المحافظة لمتابعة المطلوبين

2021/12/04 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي عن اتمام نصب كاميرات المراقبة في شمالي المحافظة لمتابعة المطلوبين .و اكد قائد العمليات في بيان : بأن منظومة الكاميرات تدخل بشكل مباشر في نجاح العمل الامني ضمن مناطق شمال المحافظة " لافتا الى انها تدخل خصوصا في مجال مراقبة المركبات والمطلوبين للقضاء والمراقبة الليلية والنهارية لقاطع لمسؤولية من خلال التقنية العاليه لتلك الكاميرات.واشاد قائد العمليات بالدور الكبير والجهود الاستثنائية لمحافظ البصرة في إنجاز مشروع نصب كاميرات المراقبة لمناطق الشافي شمالي المحافظة./ انتهى

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