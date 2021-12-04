المنتخب السوري يحقق مفاجأة بهدفين نظيفين في شباك تونس

2021/12/04 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /: نينا / حقق المنتخب السوري فوزا مهما على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت مساء الجمعة ، في ملعب البيت بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس العرب التي تستضيفها قطر حاليا.سجل هدفي المنتخب السوري اوليفر كاسكاو في الدقيقة الرابعة من المباراة ومحمد عنز في الدقيقة 47./ انتهى5

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