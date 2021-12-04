مصرع شخص بنزاع عشائري في البصرة

2021/12/04 | 00:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، عن مصرع شخص اثر نزاع عشائري في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "نزاع عشائري بين عشيرتين استخدم فيه الاسلحة الخفيفة اسفر عن مقتل شخص في البصرة".وأضاف انه "لم تعرف لحد الان ملابسات الحادث او اذا كانت هناك إصابات أخرى جراء النزاع".

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