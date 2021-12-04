"مونديال العرب".. قطر أول المتأهلين وسوريا تخلط الأوراق

2021/12/04 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات منتخب قطر المضيفة أول المتأهلين عن المجموعة الأولى إلى الدور ربع النهائي من النسخة العاشرة لكأس العرب لكرة القدم، بعدما حقق الجمعة فوزاً قاتلاً، بهدف عكسي على نظيره العماني 2-1 على استاد المدينة التعليمية، فيما أعيد خلط أوراق المجموعة الثانية بفوز الإمارات 1-صفر على موريتانيا وانتصار سوريا 2-صفر على تونس، ضمن منافسات الجولة الثانية التي شهدت تعادلاً سلبياً بين العراق والبحرين.

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