العنكوشي يعلن عودته لنادي الديوانية قبيل مواجهة الشرطة

2021/12/04 | 01:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلـن حسين العنكوشي ، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ،عودته الى رئاسة نادي الديوانية الرياضي ، حيث توعد فريق الشرطة /|مازحاً / استعدادا لمباراتهما المقبلة ضمن دوري الكرة الممتاز .وكان العنكوشي اعلن الشهر الماضي استقالته من رئاسة نادي الديوانية الرياضي./انتهى5

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