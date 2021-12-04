عولمة الثقافة والفن من أغانى المهرجانات إلى المثلية الجنسية - مجدى عبد الحميد السيد

2021/12/04 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد مع بدء انتشار الانترنت عام 1993 أخذت أشكال فن الغناء تتغير لتجعل معظم الفنانين قصار العمر الفنى ليتم تداول الأغانى لعدة أشهر أو سنوات قليلة منذ صدور أغنية مكارينا منتصف عام 1993 التى تبناها الشباب فاحتلت المقدمة لفترة وهبطت لتعلو بعدها غيرها وهكذا إلى الآن.



وقد تكررت نفس الطريقة من الغموض والقلاقل الفنية أثناء وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية وكانت قفزتها الكبرى مطلع السبعينيات بانتشار ثقاف ......





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