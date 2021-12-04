المخابرات العراقية تحبط محاولة لتهريب مدير مصرف المتحد الأهلي عبر مطار بغداد

2021/12/04 | 01:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني مطلع، السبت، بان جهاز المخابرات العراقي إحباط محاولة لتهريب مدير مصرف المتحد الأهلي عبر مطار بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "جهاز المخابرات العراقي، تمكن من إحباط محاولة تهريب مدير مصرف المتحد الأهلي عبر مطار بغداد الدولي".

واضاف ان "محاولة التهريب جرت مقابل مبالغ مالية، إلا أن معلومات خاصة لجهاز المخابرات العراقي قادت لاعتقال المدير".

وتابع ان "الشخص المذكور صادرة بحقه أوامر بمنع السفر بسبب اختلاسات مالية من خلال صكوك مزورة".

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