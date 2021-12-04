شكر على التكريم والاحتفاء.. - حسن أحراث

2021/12/04 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث تشرفت بتكريم آخر بعد الإحالة على شرف المهنة (التقاعد، بالمعنى القدحي)، اليوم 03 دجنبر 2021، من طرف أطر التوجيه التربوي بالمديرية الإقليمية الصخيرات تمارة، بعد محطات تكريم سابقة من طرف ثلاث مؤسسات تعليمية ثانوية.



وإذ أعتز بهذه الالتفاتة المُعبرة والدافئة كما سابقاتها، أحيي كافة أطر التوجيه التربوي بالمديرية الإقليمية الحاليين والسابقين والأطر العاملة بمصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه والسيدة ......





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