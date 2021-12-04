2021/12/04 | 02:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الحكومة المغربية، ليلة السبت، عن منع جميع المهرجانات والتجمعات الثقافية والفنية في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأبناء الحكومية.ونقلت الوكالة عن بيان للحكومة قوله إن هذا الإجراء جاء "استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد". وجددت الحكومة المغربية، بحسب البيان، دعوتها للمواطنين للانخراط القوي في "الحملة الوطنية للتلقيح"، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يقرر منع المهرجانات الثقافية والفنية بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يقرر منع المهرجانات الثقافية والفنية بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).