2021/12/04 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاوضات فيينا.. الأفق مسدود فما هي الخيارات؟

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