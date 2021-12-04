من نيويورك لدمشق.. كيف قضى 12 يهوديا إجازتهم في سوريا؟

2021/12/04 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مجموعة من اليهود القادمين من نيويورك الأميركية من دخول سوريا وزيارة معابد يهودية في العاصمة دمشق دون مشاكل من السلطات السورية، ما اعتبره صحفي سوري محاولة من النظام لبعث رسائل للعالم، وفق تقرير من صحيفة إسرائيلية.

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