2021/12/04 | 03:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة صغيرة، في شمال غرب باراغواي.وقالت وسائل إعلام محلية إن، "السلطات أكدت تحطم طائرة من طراز سيسنا 185 ومقتل ثلاثة أشخاص".وكانت الطائرة ذات المحرك الواحد تقوم برحلة خاصة، وتبين أن اثنين من الضحايا مواطنين أمريكيين، ولم يتم التعرف على امرأة أخرى حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى بتحطم طائرة صغيرة في باراغواي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى بتحطم طائرة صغيرة في باراغواي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).