2021/12/04 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشركة الإسرائيلية المطورة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في تقارير حول استخدام تكنولوجيا الشركة لاستهداف هواتف "آيفون" تعود لدبلوماسيين أميركيين في أفريقيا.

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