الصناعة: مجلس حماية المستهلك سيحد من حالات الغش

2021/12/04 | 04:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

قالت وزارة الصناعة والمعادن أنها عملت من خلال العديد من المخاطبات على الإسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك، ليأخذ دوره الحقيقي في مكافحة حالات الغش الصناعي.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن"هناك عدداً من القوانين المعنية بموضوع مكافحة الغش الصناعي والتجاري بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلا عن قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 النافذ، وقانون التجارة، وقانون العلامات والبيانات التجارية، وغيرها من القوانين".

وتابع: "إضافة إلى القوانين المذكورة فإن عملية مكافحة الغش الصناعي بحاجة قصوى إلى تشكيل مجلس حماية المستهلك، الذي يعمل على التنسيق في عملية تكييف القضايا المعروضة أمامه مع الجهات المنفذة لتلك القوانين وكل حسب حالته وصلاحيات الجهات المسؤولة، بدءاً من تسلم الشكاوى والتدقيق والتحري وصولاً الى اتخاذ الإجراء المناسب

بشأنها".

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