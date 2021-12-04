ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة

2021/12/04 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون في فرنسا إلى 12 حالة، حسب أحدث تقرير للسلطات الصحية الجمعة.

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