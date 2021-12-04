فوكس نيوز: غارة أميركية تستهدف زعيما بارزا في القاعدة بسوريا

2021/12/04 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت شبكة فوكس عن متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة".

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