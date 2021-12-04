"حبيب الصغير" ينفي إغلاق حسابه على إنستغرام

2021/12/04 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت شبكة إنستغرام حساب "حسب الله ماجوميدوف" الذي يحظى بملايين المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد مزاعم إرساله رسائل تهديد بالقتل لامرأة.

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