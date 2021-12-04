الهيبة الكرتونية 

2021/12/04 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل واحدة منهما في مدينة مختلفة، لكن قصتيهما تشابهتا في المحتوى، واختلفتا في النتائج المؤثرة.

تخص القصة الأولى سيدة عربية لجأت إلى دولة أوربية منذ عامين، تعرضت طفلتها/11/ عاماً قبل أشهر قليلة خلال اللعب إلى حادث انزلاق تسبب لها بكسور حرجة في عظم الفخذ أضف أن السيدة ترعى والدتها المقيمة معها، والتي تعاني بدورها من عجز نسبي في حركة المشي بسبب جراحة قديمة في مفصل الورك.





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