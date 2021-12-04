السعودية.. الجرعة الثالثة شرط دخول المنشآت العامة والسفر

2021/12/04 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية لصحيفة "عكاظ" أن الحصول على الجرعة المعززة الثالثة للدخول إلى المنشآت والأماكن العامة وأماكن الترفيه ووسائل النقل العامة.

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