فتح تحقيق جديد بحق الرئيس البرازيلي

2021/12/04 | 08:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أمر قاض في المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل، بفتح تحقيق جديد بحق الرئيس جايير بولسونارو لنشره معلومات كاذبة في مقطع فيديو يربط بين اللقاح المضاد لكوفيد ومرض الإيدز.

ويستجيب قرار القاضي ألكسندر دي مورايس، عضو أعلى هيئة قضائية برازيلية، لطلب من لجنة في مجلس الشيوخ اتهمت في تشرين الأول رئيس البلاد بارتكاب جرائم خطيرة خلال الوباء، ويُضاف القرار إلى خمسة تحقيقات أخرى فُتِحت بحق بولسونارو من دون أن تصل إلى نتيجة حتى الآن.

ويتعلق موضوع هذا التحقيق الجديد بمقطع فيديو يستشهد فيه الرئيس اليميني المتطرف بتقارير حكومية يُفترض أنها رسمية في المملكة المتحدة "تشير" إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا يطورون مرض الإيدز "أسرع بكثير من المتوقع".

لكن الحكومة البريطانية اكدت أن هذه المعلومة غير صحيحة، كما نفت الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية، ومنظمات طبية أخرى، صحة هذه المعلومة.

وتم سحب الفيديو من منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب كما قررت منصة الفيديو تعليق قناة بولسونارو لمدة أسبوع.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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