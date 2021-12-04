معلومات استخباراتية أميركية تكشف استعداد روسيا لشن هجوم على أوكرانيا

2021/12/04 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة بجعل قيام روسيا بعمل عسكري في أوكرانيا "أمرا صعبا جدا"، حيث كشف مسؤولو الاستخبارات الأميركية أن موسكو تخطط لهجوم عسكري يحتمل أن يبدأ في مطلع 2022، وفق وكالة أسوشيتد برس.

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