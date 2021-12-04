2021/12/04 | 08:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيجري “نقاشا طويلا” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أنه لن يقبل أي “خطوط حمراء” بشأن تلك الأزمة.وأضاف بايدن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن: أتوقع حديثا مطولا مع بوتين ولا أقبل خطوطا حمراء المركز الخبري الوطني.

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