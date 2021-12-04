كاميرا CNN في جولة جوية لاستكشاف ملاعب قطر لكأس العالم

2021/12/04 | 08:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستضم بطولة كأس العالم في قطر العام المقبل 8 ملاعب لا تبعد أكثر من 50 كيلومترًا عن العاصمة القطرية الدوحة، مما يعني أوقات سفر قصيرة وفرصة للجماهير لحضور أكثر من مباراة واحدة يوميًا خلال المراحل الأولى من البطولة.وقد قامت CNN بجولة في طائرة مروحية لاستكشافها، وكان هذا التقرير من أماندا ديفيز مراسلة CNN SPORT.

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