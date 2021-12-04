النقد الدولي: المفاوضات بين بايدن وشي ستؤثر على الاقتصاد العالمي

2021/12/04 | 08:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ حملت إشارة إيجابية لتعافي الاقتصاد العالمي.وقالت في مؤتمر “رويترز نيكست”: “بالطبع، هذه […]

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