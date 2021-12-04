2021/12/04 | 08:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تتشكل جلطات الدم لمحاولة إصلاح الأضرار التي لحقت بالأوعية الدموية، ولكن الجلطات يمكن أن تكون خطيرة عندما لا تذوب من تلقاء نفسها.وبمجرد تشكل الجلطات، يمكن أن تنتقل إلى أجزاء أخرى من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علامات منبهة تحذيرية للجلطة الدموية المركز الخبري الوطني.

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