صندوق النقد يتوقع انخفاض النمو العالمي بسبب أوميكرون

2021/12/04 | 08:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت جورجيفا خلال مؤتمر رويترز نكست: إن "ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك، سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي".

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في تشرين الاول إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9 بالمئة هذا العام و4.9 بالمئة في العام القادم.

وأشار في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا، باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.

المصدر: سكاي نيوز

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