ماكرون يصل السعودية لإجراء محادثات مع محمد بن سلمان

2021/12/04 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت، إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.وفي إطار هذه الجولة، التي تعد أول زيارة لزعيم غربي كبير إلى […]

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