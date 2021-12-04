بالصور .. مصرع أربعة أشخاص بحادث تصادم عنيف على طريق كركوك - أربيل

2021/12/04 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

السبت، بمصرع عدد من المدنيين بحادث

تصادم بين عجلتين على طريق كركوك -

أربيل.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن حادث

اصطدام بين مركبتين الاولى نوع كيا

(سورنتو)، والثاني

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