الاعلامي والصحفي المصري محمود سعد يزور مدينة كربلاء المقدسة

2021/12/04 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور الاعلامي والصحفي المصري "محمود

سعد" مدينة كربلاء المقدسة، لتصوير

حلقات من برنامجه عن العتبات والمراقد

المقدسة في عموم العراق.

والتقت وكالة نون الخبرية، بالاعلامي

"محمود سعد" خلال تواجده في مدينة

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