معلومات جديدة عن اجتماع الصدر والاطار.. احد الحاضرين يكشفها

2021/12/04 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس كتلة السند الوطني أحمد الأسدي، اليوم السبت، عن معلومات جديدة دارت بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات الاطار التنسيقي خلال اجتماع منزل هادي العامري.

وقال الاسدي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، ان "النقاشات التي دارت صريحة جداً، ولم تكن بروتوكولية، بل جلسة مصارحة".

واضاف أن "الصدر لم يأت لعقد اتفاق معنا، وهو الذي طلب الزيارة لبحث مشكلة أراد لها حلاً، ولم يفرض أو يناقش اتفاقاًمع الإطار التنسيقي".

وتابع: "في المقابل لم نطرح كإطار تنسيقي اتفاقاً، إنما طرحنا كل ما يعد جزءاً من المشكلة، فكان حديثاً عن الفساد وضرورةوقف الهدر المستمر والمتعمد للمال العام في أكثر من مفصل من مفاصل الدولة، ووضع آلية للمعالجة بمحاكمة ومحاربةالفاسدين، والجميع اتفق على ضرورة أن تلتزم القوات الأجنبية الاتفاق مع الحكومة العراقية على الانسحاب في الثلاثين منديسمبر (كانون الأول) الحالي، واتفقنا جميعاً على حصر السلاح في يد الدولة، بعد أن تخرج القوات الأجنبية، ويسلم لهيئةالحشد الشعبي، حيث أكد دعمه للحشد وبقاءه كمؤسسة تابعة للدولة، مع تقويته وتنظيمه ومأسسته وفق القانون، ورفضالتطبيع مع إسرائيل وتجريمه وفق قانون العقوبات العراقي".

واشار الى ان "مشتركاتنا مع التيار الصدري كثيرة، واختلافنا على بعض الآليات التي يمكن حلها، وهذا الاجتماع نزع فتيلالأزمة" على حد قوله.

ولفت إلى أن "الاجتماع خطوة مهمة لتقارب وجهات النظر، لا سيما بين الصدر والمالكي اللذين لم يلتقيا منذ أربعة عشر عاماً، ومع زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي منذ ست سنوات".

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