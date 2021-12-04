القبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة في مناطق شمالي البصرة

2021/12/04 | 14:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة القبض على عدد من المطلوبين إثنين منهم بترويج الموادة المخدرة.وقال قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان : ان قوات امنية من اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة ومكافحة المخدرات باشرت اليوم بعمليات تفتيش واسعة شملت إحياء أبو غريب ضمن قضاء المدينة ، و الحوافظ في قضاء الدير شمالي المحافظة، ومناطق المعقل ودور الشرطة التابعة الى مركز المحافظة وتمكنت من القبض على عدد من المطلوبين إثنين منهم بترويج المواد المخدرة و مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة .وأشار الى أن هناك تنسيقا بين قيادة العمليات و الحكومة المحلية على انشاء بنى تحتية ومنظومات أمنية من شأنها تقوية وتعزيز الجانب الأمني والاستخباري في المراقبة المستمرة لقاطع المسؤولية./ انتهى

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