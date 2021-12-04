الرئيس بايدن يؤكد عدم اصابته بفيروس كورونا والكحة هي نزلة برد من حفيدي!

2021/12/04 | 14:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن صوته الخشن خلال مؤتمره الصحفي سببه “نزلة برد” أصيب بها بعد اتصال مع حفيده الذي نقل العدوى إليه، مشيرا إلى أنه يخضع “يوميا” لاختبار كوفيد-19.وخلال مؤتمره الذي عقده في البيت الأبيض ليتحدث عن … Readmore

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