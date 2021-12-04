2021/12/04 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، انها تستعد لإطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تستعد لإطلاق بوابة التقديم للمنحة المجانية في التخصصات الطبية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تستعد لإطلاق بوابة التقديم للمنحة المجانية في التخصصات الطبية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تستعد لإطلاق بوابة التقديم للمنحة المجانية في التخصصات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).