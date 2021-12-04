قريباً.. إطلاق بوابة التقديم إلى المنحة المجانية في التخصصات الطبية

2021/12/04 | 14:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق بوابة التقديم الى المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان دائرة التعليم الجامعي الأهلي، حددت 4 خيارات أمام الطالب للتقديم الى المنحة عبر بوابتها الإلكترونية (www.pe-gate.org) في تخصصات الطب العام …

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إطلاق بوابة التقديم إلى المنحة المجانية في التخصصات الطبية أولاً على النور نيوز.

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