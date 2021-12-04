التربية توجه ملاكاتها بالتأكيد على التعليم الإلكتروني

2021/12/04 | 14:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت مديريات وزارة التربية، الملاكات التعليمية بالتأكيد على التعليم الإلكتروني وحسب الجداول المعلنة.

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