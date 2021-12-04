2021/12/04 | 15:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اجتماع الإطار التنسيقي في منزل العامري) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اجتماع الإطار التنسيقي في منزل العامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).