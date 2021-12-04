الليرة التركية تسجل تراجعاً امام الدولار بعد بيانات التضخم في تركيا الى اعلى مستوى في 3 سنوات

2021/12/04 | 15:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية أمام الدولار بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدلات التضخم في تركيا في شهر نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى في 3 سنوات.ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد تم تدوال العملة التركية، بحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، عند 13.8723 ليرة … Readmore

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