صور عمارة دبي في السبعينيات.. تكشف مشاريع ولادة

2021/12/04 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتزيّن أفق دبي بمبانٍ حطمت الأرقام القياسية، بدءًا من أطول ناطحة سحاب في العالم، برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متر، ووصولًا إلى أطول فندق في العالم، فندق جيفورا الذي يبلغ ارتفاعه 356 متر، فضلاً عن مش

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