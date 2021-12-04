2021/12/04 | 15:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من صور تعكس اللحظات الأخيرة قبل وفاة آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض الشمالي، إلى صور تعكس فيلًا يبلغ من العمر 66 عامًا وهو يسبح في المحيط، تم رصد جميع هذه اللحظات في مجموعة من الصور التي تم التبرع بها لجمع الأموال لمشاريع الحفظ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأعمال مؤثرة.. كيف يحمي مصورو الطبيعة المشهورين عالميًا بيئتهم؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأعمال مؤثرة.. كيف يحمي مصورو الطبيعة المشهورين عالميًا بيئتهم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).