البابا فرنسيس: أوروبا “تمزقها الأنانية القومية” في مسألة الهجرة

2021/12/04 | 15:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البابا فرنسيس السبت إن أوروبا “تمزقها الأنانية القومية” في مسألة الهجرة، وذلك في مستهل زيارة بابوية هي الأولى لأثينا منذ عقدين.وأعرب البابا أمام مسؤولين يونانيين كبار عن أسفه لأن المجتمع الأوروبي “يواصل المماطلة” و”يعاني كما يبدو في بعض … Readmore

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