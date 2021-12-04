2021/12/04 | 15:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد حوالي 17 ألف إصابة جديدة، بينما جرى تحصين ما يقارب 85 بالمئة ممن تزيد أعمارهم على 12 عاماً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بذراع مزيفة..خمسيني يتهرب من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بذراع مزيفة..خمسيني يتهرب من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).