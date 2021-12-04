2021/12/04 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إيران بالسعي إلى بسط سيطرتها على مضيقي هرمز وباب المندب.

وأكد أبو الغيط خلال مشاركته في النسخة السابعة من حوار روما المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية ان السلوك الإيراني في المنطقة والنزعة الواضحة للهيمنة والتدخل في الدول العربية سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر حلفائها هما السبب وراء صعوبة إقامة نظام أمني في الخليج يقوم على التعاون والرفاهية المشتركة للشعوب لافتا الى ان استقرار الملاحة في هذه المضايق الاستراتيجية المهمة للتجارة العالمية وبما يتعلق بنقل الامدادات النفطية على وجه الخصوص والتي تمثل عصبا أساسيا للاقتصاد العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الغيط يتهم إيران بالسعي لبسط سيطرتها على “هرمز وباب المندب”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الغيط يتهم إيران بالسعي لبسط سيطرتها على “هرمز وباب المندب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).